وزير الإعلام المصري: مصر لن تفرط في سيادتها وحادث ميناء دمياط لن يمر

القاهرة في 31 يوليو / وام / شدد وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان، على أن بلاده لن تفرط في سيادتها وأن حادث ميناء دمياط لن يمر هكذا، مؤكدا أن الحكومة لن تعلن عن أسباب الحادث إلا بعد انتهاء التحقيقات بدقة وشفافية أمام الرأي العام.

وأوضح رشوان أن جهود الدولة تركزت على التعامل مع الأزمة وبيان تأثيرها على قطاعات الطاقة وحركة الملاحة، محذرا من استباق الأحداث وتداول الشائعات غير المكتملة عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ونفى رشوان وجود أي تناقض بين بيان وزارة البترول وتصريحات رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن كافة البيانات الرسمية أكدت منذ اللحظة الأولى نشوب حريق في سفينتي تخزين وإعادة تغويز وبدء إجراءات السلامة دون وقوع أي إصابات بشرية.

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