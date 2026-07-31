أبوظبي في 31 يوليو / وام / أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية الشقيقة بطائرة مسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الموانئ والممرات المائية الحيوية، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.