مختبرات "هيلمان" تطور لقاحا ضد "إيبولا" والصحة العالمية ترجح نجاحه

سنغافورة في 31 يوليو/ وام/ أعلنت مختبرات "هيلمان" في سنغافورة تطوير لقاح مرشح ضد سلالة "بونديبوغيو" النادرة من فيروس إيبولا، والتي لا يتوفر لها حاليا لقاح أو علاج معتمد، فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "الأكثر ترجيحا للنجاح" في مواجهة تفشي المرض بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت المختبرات أنها ستسرّع تطوير اللقاح تمهيدًا لبدء التجارب السريرية على البشر، ويعتمد على منصة rVSV المستخدمة في لقاح إيرفيبو، وهو اللقاح الوحيد المعتمد ضد إيبولا.

ويتميّز اللقاح الجديد وفقا لـ"فرانس برس" بإمكانية حفظه لأشهر في البرادات العادية، ما يجعله أقل تكلفة وأسهل توزيعا في المناطق النائية، مقارنة بلقاح إيرفيبو الذي يتطلب درجات حرارة شديدة الانخفاض.