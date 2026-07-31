الذهب يتجه لتحقيق أول مكاسب له في 5 أشهر

عواصم في 31 يوليو/ وام/ يتجه الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر، رغم تراجعه بشكل طفيف في التعاملات الفورية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1% إلى 4094.10 دولار.

وفي أسواق المعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 58.98 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.3% إلى 1638.97 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1301.94 دولار.

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