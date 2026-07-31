"الداخلية" تنفذ تمرين الطاولة الإستراتيجي "الحصن 15/3" لقياس مستوى الجاهزية الوطنية

دبي في 31 يوليو/ وام/ نفذت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، وبمشاركة القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والقطاعات والإدارات المعنية في الوزارة، تمرين الطاولة الإستراتيجي "الحصن 15/3" لعام 2026، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف قياس مستوى الجاهزية والاستعداد، وتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية.

وتضمن التمرين محاكاة عدد من السيناريوهات الأمنية الخاصة بالتعامل مع حوادث المواد الخطرة، واستعراض إجراءات الحماية والوقاية وآليات الاستجابة لها، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية في وزارة الداخلية، وقياس مستوى التنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين.

وشمل التمرين سيناريوهات لعمليات الإخلاء والإيواء، ومناقشة خطط استمرارية الأعمال، وتقييم القدرات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحالات الطارئة.

ويأتي تنفيذ التمرين في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، وقياس جاهزية الجهات المعنية، واختبار فاعلية الخطط الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.