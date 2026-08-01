بكين في الأول من أغسطس/وام/ شهد قطاعا الصناعات التحويلية وغير التحويلية في الصين انكماشا خلال شهر يوليو 2026 في ظل تراجع الطلب في السوق.

وكشفت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية انخفض إلى (49) نقطة، مقارنةً بـ (50.2) نقطة في يونيو الماضي..في حين بلغ مؤشر الصناعات التحويلية (49.2) نقطة.

وانخفض المؤشر الفرعي لنشاط قطاع البناء إلى (47) نقطة، مقابل (49) نقطة في الشهر السابق، وتراجع نشاط قطاع الخدمات إلى (49.3) نقطة، مقارنةً بـ(50.4) نقطة.

وسجل مؤشر الطلبات الجديدة في قطاعي البناء والخدمات (40.1) و(45.2) نقطة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر توقعات نشاط البناء إلى (51.8) نقطة، واستقر نظيره في قطاع الخدمات عند (56) نقطة.

وبلغ مؤشر الإنتاج المركب، الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعات التحويلية وغير التحويلية، (49.3) نقطة خلال يوليو.