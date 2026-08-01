واشنطن في 31 يوليو/وام/ أغلقت ⁠وول ستريت على ارتفاع اليوم (الجمعة) مدعومة بصعود أسهم أمازون، إذ عزز التقرير الفصلي القوي لشركة التكنولوجيا العملاقة من ثقة المستثمرين في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت أسهم أبل بعد أن خيبت نتائجها آمال المستثمرين.

وقفز سهم ​أمازون بعد أن سجلت الشركة أكبر نمو فصلي في إيراداتها منذ أكثر من أربع سنوات وساعدت نتائجها، إلى جانب تقرير

مماثل أصدرته مايكروسوفت يوم الأربعاء الماضي، في تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن احتمال الإفراط في ‌الإنفاق على ⁠مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم أبل بعد أن حذرت ‌الشركة من أن قيود الإمدادات ستؤثر سلبا ⁠في النمو، مما زاد ​المخاوف من أن زيادات ⁠أسعار هواتف آيفون في الآونة الأخيرة ستضعف طلب المستهلكين.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز ​بمقدار 51.89 نقطة أو 0.70 بالمائة ليغلق عند ⁠7489.52 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 254.52 نقطة أو 1.01 بالمائة إلى 25376.69 ​نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 280.77 ⁠نقطة أو 0.54 بالمائة إلى 52488.83 نقطة.

(خلا)