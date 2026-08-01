البيرو تعتزم الانضمام إلى مبادرة "درع الأميركتين"

ليما في الأول من أغسطس /وام/ تعتزم البيرو الانضمام إلى "درع الأميركتين"، وهو تحالف دولي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات.

وكانت رئيسة البيرو الجديدة كيكو فوجيموري التي تعهدت اتخاذ موقف صارم تجاه الجريمة، قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة "درع الأميركتين" قبل توليها منصبها

وقال وزير خارجية البيرو كارلوس إسبا الجمعة ،سنبني على التقدم المحرز بفضل..عضويتنا في درع الأميركتين وسنعمل على تعميق علاقاتنا الممتازة مع الولايات المتحدة، فهي شريك وحليف وصديق استراتيجي.

و تهدف مبادرة "درع الأميركتين" إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

-خلا-