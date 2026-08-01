نيويورك في الأول من أغسطس /وام/ حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من صيف متأخر وخريف شديدَي الحرارة مناخياً في نصف الكرة الشمالي، مع اشتداد ظاهرة " النينيو " المناخية، في وقت تتوقع فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تزايد قوة هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

وقال جوتيريش في نيويورك يوم الجمعة إن ظاهرة "النينيو" ليست على أعتابنا فحسب، بل إنها دخلت إلى المنزل وتزيد من حدة الحرارة ، وما نراه الآن ليس سوى مقدمة، فالنينيو تزداد قوة، وتضيف مزيدا من الوقود إلى كوكب يشتعل بالفعل بسبب قباب حرارية حارقة، وحرائق غابات مدمرة، وبحار سجلت درجات حرارة قياسية.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن ظاهرة النينيو، إلى جانب ارتفاع درجات حرارة المحيطات بالفعل وغيرها من الظواهر المناخية في المحيط الهندي، ستؤثر في أنماط الطقس العالمية خلال النصف الثاني من العام. وأضافت المنظمة بأنه من المتوقع أن تبلغ الاختلالات المناخية ذروتها في نوفمبر القادم.

-خلا-