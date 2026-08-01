واشنطن في الأول من أغسطس/وام/ أعلنت القيادة المركزية الامريكية "سنتكوم" يوم الجمعة ، أن القوات الامريكية قامت حتى 31 يوليو بتغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري المفروض على إيران.

وذكرت"سنتكوم" في بيان ان القوات الامريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانىء الايرانية منذ منتصف يوليو ، مشيرة إلى السماح بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار لنقل مساعدات إنسانية.

وكانت القوات الأمريكية قد استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها بدءا من 14 يوليو الجاري ردا على استهداف سفن تجارية واعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

-خلا-