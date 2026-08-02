شرطة أبوظبي تخرج 850 مشاركًا من النسخة الثامنة لبرنامج "أبطال شرطة الغد"

أبوظبي في 2 أغسطس/ وام / احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج 850 طالبًا وطالبة من المشاركين في النسخة الثامنة من البرنامج الصيفي "أبطال شرطة الغد" لعام 2026، في ختام برنامج تدريبي وتوعوي متكامل، يجسد حرصها على استثمار العطلة الصيفية في إعداد جيل واعٍ ومعتز بهويته الوطنية، يمتلك المهارات القيادية وروح المسؤولية وخدمة المجتمع.

وشهد حفل التخريج اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور عدد من كبار الضباط، وممثلي الشركاء الإستراتيجيين من الجهات، وأولياء أمور الطلبة.

وأكد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، أن برنامج "أبطال شرطة الغد" يُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي ببناء شخصية النشء، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، من خلال منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب العسكري، والمحاضرات التوعوية، والأنشطة الرياضية والثقافية، والزيارات الميدانية، والبرامج الدينية والوطنية والاجتماعية.

وأوضح أن البرنامج أسهم في تنمية المهارات القيادية والسلوكية للمشاركين، وتعزيز الثقة بالنفس والانضباط والعمل الجماعي، بما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الشركاء الإستراتيجيين وأولياء الأمور في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض أبرز محطات البرنامج والأنشطة التي شارك فيها الطلبة، إلى جانب عروض ميدانية عكست مستوى الانضباط والمهارات التي اكتسبها الخريجون، كما قدموا لوحات وطنية وتراثية جسدت أصالة الموروث الإماراتي، واختتموا الحفل بأداء قسم الولاء والهتاف للوطن والقيادة الرشيدة.

وفي ختام الحفل، كرّم اللواء سعيد محمد الكعبي الطلبة الخريجين والشركاء الإستراتيجيين والجهات الداعمة، تقديرًا لإسهاماتهم في نجاح البرنامج، فيما عبّر أولياء الأمور عن اعتزازهم بما حققه أبناؤهم، مشيدين بالدور الريادي الذي تضطلع به شرطة أبوظبي في تنظيم البرامج الصيفية الهادفة، التي تسهم في استثمار أوقات الأبناء، وتنمية مهاراتهم، وترسيخ قيمهم الوطنية والمجتمعية.