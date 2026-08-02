بودابست في 2 أغسطس / وام / أوقفت المجر تشغيل ثاني مفاعل من أصل أربعة في محطة باكس النووية، مع استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب، مما فاقم أزمة الطاقة في البلاد.

وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الذرية المجرية تراجع إنتاج المحطة إلى أقل من ربع قدرتها الإجمالية البالغة 2000 ميجاواط في وقت مبكر من يوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار إن البلاد قد تضطر إلى إغلاق المحطة بالكامل لأول مرة منذ بدء تشغيلها قبل 44 عاما بحلول منتصف الأسبوع الجاري، بسبب الجفاف الذي ضرب أوروبا الوسطى وأدى إلى انخفاض مستويات المياه اللازمة لتبريد المفاعلات.

وتوفر محطة باكس، الواقعة جنوب بودابست، نحو 40% من إجمالي الكهرباء المولدة في المجر.

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