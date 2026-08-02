واشنطن في 2 أغسطس / وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت مقررة ضد إيران، استجابة لطلب من طهران ودول شرق أوسطية أخرى.

واشترط ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، التوصل السريع إلى اتفاق يضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز ووضع حد للتهديد النووي الإيراني، مؤكدا انضمام إسرائيل إلى هذا الالتزام.

وأوضح أن الولايات المتحدة، رغم جاهزيتها لاستخدام قوة عسكرية وردع لم يشهدهما العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مستقبل أفضل للعالم، داعيا جميع الأطراف إلى العمل فورا لإنجاز هذا الاتفاق.

-خلا-