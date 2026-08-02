قمة كورية أرجنتينية تثمر عن اتفاقيات إستراتيجية في مجالات الليثيوم والطاقة

بوينس آيرس في 2 أغسطس / وام / اتفقت كوريا الجنوبية والأرجنتين على تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي في مجالات المعادن الحيوية والطاقة، حيث وقع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي مذكرة تفاهم في بوينس آيرس لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل كافة مراحل سلسلة قيمة الليثيوم.

وأوضح مستشار الأمن الوطني الكوري وي سونغ-لاك أن الاتفاقيات شملت أيضا بدء سيئول استيراد النفط الخام الأرجنتيني العام المقبل لتنويع مصادر الطاقة، مع بحث توسيع التعاون مستقبلا ليشمل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.

ولتشجيع الاستثمارات وتخفيف الأعباء، أبرم البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب التوافق على إعادة تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة والعمل على الاستئناف السريع لمفاوضات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور"، وذلك في ختام جولة الرئيس الكوري الجنوبي في أمريكا الجنوبية.

-خلا-