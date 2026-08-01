حمدان بن مبارك: نرحب بقرار عدم الاستمرار في مقترح (فيفا فورورد إنتربرايز)

دبي في 3 أغسطس/ وام/ عبر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن ترحيبه بقرار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدم الاستمرار في مقترح (فيفا فورورد إنتربرايز)، مؤكداً أن عدم المضي قدما بهذا المشروع يخدم أسرة كرة القدم الدولية ويحافظ على وحدة المنظومة الكروية، داعياً إلى دراسة كل مقترح بحكمة من أجل مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها الكبير.

وقال معاليه إن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم المبادرات والمقترحات التي تسهم في تحقيق المزيد من التطور، مع الحفاظ على تماسك العائلة الكروية الدولية.

وجدد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ثقته في قيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً دعم اتحاد الإمارات لكل المبادرات التي تخدم الاتحادات الوطنية وتسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لكرة القدم.