حرائق شرق واشنطن تدمر 600 مبنى وتدفع لإخلاء 5000 منزل

واشنطن في 3 أغسطس/وام/ أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة يوم الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر.

و التهمت النيران أكثر من 8.2 ميل مربع (حوالي 21 كيلومتراً مربعاً ) حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، وكانت واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة عبر غرب الولايات المتحدة، مما أدى إلى استنزاف قدرة الوكالات الفيدرالية ومستوى الولاية الوكالات المحلية على مكافحتها.ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن جراء الحرائق في منطقة سبوكان.

وتواصل فرق الإطفاء، مستخدمة الجرافات والمروحيات لليوم العاشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 525 ميلا مربعا (حوالي 1360 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي العشبية في غرب أداهو وشرق أوريجون.

-خلا-