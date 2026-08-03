القاهرة في 3 أغسطس /وام/ بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال مع الشيخ محمد عبدالرحمن تناول نتائج الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة حيث استعرض الجانبان مستجدات التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا تداعيات استئناف العمليات العسكرية مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.

وفي الاتصال الثاني بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - العراقية بما يعزز آفاق التعاون في مختلف المجالات إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة مؤكدين أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار ودعم جهود التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر.

-خلا-