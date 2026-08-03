القاهرة في 3 أغسطس / وام / ضرب زلزال شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مصر في الساعة الثالثة فجر اليوم ، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية .

و ذكرت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر في بيان ​أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلو مترا شرق مدينة شرم ⁠الشيخ ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ومن جانبه قال ⁠الهلال الأحمر المصري إنه قام ‌بتفعيل ⁠خطة الطوارئ في ​المدن التي شعر ⁠سكانها بالزلزال، مضيفا أنه ⁠لم يتلق حتى الآن ⁠أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وحث الهلال ⁠الأحمر ​في بيانه ⁠السكان على تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، ومتابعة التحديثات الرسمية بينما تواصل ​السلطات تقييم ‌الموقف.