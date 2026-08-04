الفجيرة في 3 أغسطس/وام/ بحثت شركة صناعات أسمنت الفجيرة آفاق التعاون التجاري والتسويقي مع شركة «في بوند» المتخصصة في تصنيع وتوريد مواد البناء والكيماويات الإنشائية، ومقرها مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانغانا الهندية، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة في قطاع مواد البناء وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات والمنتجات، والتعرف إلى احتياجات الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تطوير حلول متكاملة تلبي متطلبات شركات المقاولات والمطورين العقاريين ومشروعات البناء الحديثة.

ويعزز هذا التوجه فرص التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الهندية المتخصصة في البناء، والاستفادة من النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الإنشاءات في الهند، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الأسمنت ومواد البناء والمنتجات المستخدمة في المشاريع السكنية والتجارية ومشروعات البنية التحتية.