ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالَي فنزويلا إلى أكثر من 6 آلاف قتيل

كاراكاس في 4 أغسطس/ وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وقال رودريغيز إن عمليات إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة، موضحا أن الفرق تمكنت من رفع نحو 350 ألف طن من الركام، أي ما يعادل 16.5% من إجمالي الحطام المقدّر بنحو 2.1 مليون طن، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وضرب الزلزالان، بقوة 7.2 و7.5 درجة، البلاد متسببين في دمار واسع وإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى استمرار فقدان آلاف الأشخاص.

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