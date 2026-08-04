"الإمارات لرعاية الموهوبين" واتحاد المبدعين العرب يوقعان بروتوكول تعاون لدعم المواهب والإبداع

دبي في 4 أغسطس/ وام/ وقعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين واتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، بروتوكول تعاون إستراتيجيا لتوسيع جهود دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في دولة الإمارات والوطن العربي، وتحويل الإبداع إلى مشاريع ومبادرات تسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارا.

وقع البروتوكول سعادة أحمد الدباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب، انطلاقا من رؤية مشتركة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب والعقول باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية وبناء مستقبل مستدام.

وقال الدكتور أحمد نور إن البروتوكول يمثل عهدا جديدا بين مؤسستين تؤمنان بأن الحضارات تُبنى بالعقول، مشيرا إلى أن الشراكة تهدف إلى توفير فرص أوسع للمبدعين والمواهب للوصول إلى آفاق عالمية من التأثير والتميز.

وأضاف أن اتحاد المبدعين العرب ينظر إلى كل موهبة مكتشفة باعتبارها طاقة جديدة يمكن أن تسهم في بناء المستقبل، مؤكدا أن الشراكة مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تمثل انطلاقة نحو آفاق عربية ودولية أكثر إشراقا.

من جانبه، أكد أحمد الدباني النعيمي أن رعاية الموهوبين مسؤولية تجاه المستقبل، مشيرا إلى أن الشراكة مع اتحاد المبدعين العرب تنطلق من رؤية مشتركة تجعل الإنسان المبدع محورا للتنمية والعقل المبتكر بوابة للعبور إلى المستقبل.

وأوضح أن البروتوكول يجمع بين خبرات المؤسستين لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم الموهوبين وتفتح أمامهم آفاقا أوسع، بما يعزز مكانة دولة الإمارات والوطن العربي كحاضنة للابتكار ومنارة لاستقطاب العقول المضيئة.

حضر التوقيع الدكتورة نرمين سليم، أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور صالح بالحاج، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والمخرج حسام زكريا، عضو اتحاد الإعلاميين العرب ومدير المكتب الإعلامي للجمعية.