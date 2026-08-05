غواتيمالا سيتي في 5 أغسطس /وام/ أطلقت سلطات غواتيمالا الثلاثاء الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير، في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو، الواقع على مسافة 35 كيلومترا من العاصمة.

وأوضحت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث "كونريد" عبر منصة "إكس" أن هذا الإنذار يشمل مقاطعات ساكاتيبيكيز وتشيمالتينانغو وإسكوينتلا.

وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر صباح الثلاثاء وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص الموجودين في محيطه.

ويقع بركان فويغو على مسافة 35 كيلومترا إلى جنوب غرب مدينة غواتيمالا، ويُعد أكثر البراكين نشاطا في أميركا الوسطى، ويبلغ ارتفاعه 3763 مترا، وقد بدأ الثوران صباح الاثنين ثم ازدادت حدة نشاطه في الليل.

وتصنف غواتيمالا ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا.

-خلا-