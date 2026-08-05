بكين في 5 أغسطس /وام/ اكتشف باحثون زهرة برية رقيقة تنمو في شقوق الجبال الصخرية بجنوب غرب الصين تصنف من النباتات آكلة اللحوم ،حيث تجتذب فرائسها من الحشرات إلى شعيراتها اللزجة، ثم تهضم أجسادها وتمتص العناصر الغذائية منها.

وأصبحت هذه الزهرة التي تحمل الاسم العلمي "ساكسيفراجا كانديلابروم" أول نبات في مجموعته يتم التأكد من أنه آكل للحوم. وتنتمي الزهرة إلى مجموعة نباتية تسمى "ساكسيفراجاليس" وتضم أكثر من 2000 نوع.

ينمو هذا النبات على جدران صخرية ​فقيرة بالمغذيات في هضبة تشينغهاي-التبت وجبال هنجدوان في الصين، وتمتد مناطق انتشاره من وسط إقليم يوننان وشماله إلى جنوب غرب سيتشوان على ارتفاعات تتراوح بين 2500 و3300 متر. وتكسوه شعيرات لزجة ذات لون مائل إلى الحمرة تعمل على حبس الحشرات الصغيرة.

في العموم، تشتهر النباتات آكلة اللحوم بوجودها في المستنقعات والأراضي الرطبة، حيث تعتمد أنواع مثل نبات فينوس صائد الذباب ونبات الإبريق ونباتات ورد الشمس على اصطياد الفرائس ‌لتعويض نقص المغذيات.

ولا يصنف النبات ⁠على أنه آكل للحوم لمجرد أنه يصطاد الحشرات، بل يجب أن يفعل ما هو أكثر ‌من ذلك. يجب أن يمتص المغذيات من الحيوانات التي يصطادها، وأن يمتلك الأدوات الخاصة التي تساعده على جذب ⁠الفريسة وحبسها وهضمها والتغذي عليها.

-خلا-