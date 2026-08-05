إيرادات "سبايس إكس" ترتفع 92% بدعم من الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 5 أغسطس /وام/ارتفعت إيرادات شركة "سبايس إكس" بنسبة 92% في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة توقعات المحلّلين بنحو مليار دولار، وذلك في أول نتائج مالية تعلنها منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في يونيو الماضي.

وذكرت الشركة في بيان الثلاثاء أن صفقات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والنمو المتواصل لخدمة الأقمار الاصطناعية ستارلينك أسهما في تحقيق هذه النتائج.

في المقابل، واصلت الشركة الإنفاق بكثافة، مع تجاوُز نفقاتها الرأسمالية 18 مليار دولار بين أبريل ويونيو، وخُصّص أكثر من 86% من الإنفاق لقسم الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشتركي خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية إلى 12 مليونا، أي ضعف العدد المسجل قبل عام.

وخفضت الشركة تاليا صافي خسائرها إلى 541 مليون دولار.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ، سعى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ومديرة العمليات غوين شوتويل إلى طمأنة المستثمرين بأن" سبايس إكس" تنجح في التحوّل من شركة تركز أساسا على الصواريخ إلى مجموعة أعمال يشكّل الذكاء الاصطناعي محور نشاطها.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم الشركة بأكثر من 7% خلال التداولات بعد الإغلاق.

-خلا-