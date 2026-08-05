واشنطن في 5 أغسطس /وام/ أكد البنك الدولي أن الذكاء الاصطناعي قد يمكّن الدول النامية من تحقيق ما يعادل قرناً من التنمية خلال عقد واحد، إذا سارعت إلى تحسين إمدادات الكهرباء، وتوسيع خدمات الإنترنت، وتنمية المهارات الرقمية.

وأوضح البنك، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن الاقتصادات الناشئة لديها فرص أكبر من المخاطر للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يُتوقع أن يؤدي إلى فقدان واسع للوظائف فيها مقارنة بالدول مرتفعة الدخل.

وأشار التقرير إلى أن الدول النامية ليست بحاجة إلى نماذج لغوية ضخمة أو استثمارات هائلة، بل يمكنها توظيف تطبيقات منخفضة التكلفة تتناسب مع احتياجاتها المحلية لتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والقضاء والإرشاد الزراعي.

وأضاف أن نسبة الوظائف المعرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي تبلغ 14.2% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 4.5% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بينما تتقارب مكاسب الإنتاجية المتوقعة بين الجانبين.

ودعا البنك الدولي الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة، مع التحذير من مخاطر اتساع فجوة الدخل، وانتشار المعلومات المضللة، وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد أن تفويت هذه الفرصة ستكون له تكلفة تنموية باهظة على الدول النامية.

-خلا-