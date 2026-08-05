نيويورك في 5 أغسطس /وام/ ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الذي خفف من مخاوف التضخم وقلل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة ليصل إلى 4092.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية
الآجلة للذهب بنسبة 1.5بالمئة إلى 4149.50 دولار للأوقية.
و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة مسجلة 59.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين
بنسبة 7.1 بالمئة إلى 1745.42 دولار، وزاد البلاديوم 7.1 إلى 1355.13 دولار.
-خلا-