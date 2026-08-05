ارتفاع أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

نيويورك في 5 أغسطس /وام/ ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الذي خفف من مخاوف التضخم وقلل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في ​المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة ليصل إلى 4092.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية

الآجلة للذهب بنسبة 1.5بالمئة إلى 4149.50 دولار للأوقية.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة مسجلة 59.82 دولار للأوقية، ​وصعد البلاتين

بنسبة 7.1 بالمئة إلى 1745.42 دولار، ⁠وزاد البلاديوم 7.1 إلى 1355.13 دولار.

-خلا-