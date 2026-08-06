الفجيرة في 5 أغسطس/ وام/ قالت مدينة الفجيرة للإبداع،إن عدد الأنشطة التجارية المرخصة لديها تجاوز الألفين موزعة على قطاعات حيوية تشمل التداول، والتجارة الإلكترونية، والاستشارات، والخدمات الرقمية، إلى جانب الأنشطة الإعلامية والإبداعية .

وأكدت المدينة أن هذا التنوع في الأنشطة يجسد مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الداعمة للاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية .

وأضافت أن التوسع في الأنشطة التجارية يدعم الحركة الاقتصادية في إمارة الفجيرة، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاعات الإعلامية والتكنولوجية في التنمية الاقتصادية المستدامة.