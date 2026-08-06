أبوظبي في 5 أغسطس/ وام/ أكد بطلا منتخب الإمارات للجوجيتسو، سيف العامري، المتوج بذهبية وزن تحت 62 كجم، وموزة آل علي، الحاصلة على برونزية وزن تحت 48 كجم، أن الدعم الأسري كان من الركائز المهمة في رحلتهما نحو منصة التتويج ببطولة العالم للجوجيتسو، المقامة حالياً في “مبادلة أرينا” بأبوظبي، إلى جانب الإعداد الفني المتكامل الذي وفره اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وقال سيف العامري إن تتويجه بالميدالية الذهبية جاء بعد رحلة من المحاولات، إذ شارك في ثلاث نسخ سابقة من بطولة العالم، وكان يودع المنافسات من الدور نصف النهائي، قبل أن ينجح هذا العام في اعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن الدعم المتواصل من والده، وحرصه على رفع معنوياته، وحثه الدائم على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ومواصلة الاستعداد، كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف أن فترة الإعداد المكثفة التي سبقت البطولة، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، عززت ثقته بقدرته على المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن إحراز الميدالية الذهبية يمثل تتويجاً للدعم الكبير الذي حظي به خلال الفترة الماضية.

وأعربت موزة آل علي عن سعادتها بإحراز أول ميدالية لها في بطولة العالم بعد ست مشاركات، بحصولها على البرونزية في منافسات تحت 18 سنة لوزن تحت 48 كجم، رغم أن طموحها كان التتويج بالمركز الأول.

وأكدت أن حضور والدتها لمتابعة نزالاتها في "مبادلة أرينا"، إلى جانب الدعم المتواصل من والدها وشقيقاتها، منحها دافعاً كبيراً لتقديم أفضل مستوياتها، ومواصلة المنافسة حتى الصعود إلى منصة التتويج.

وثمنت موزة الجهود التي بذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في إعداد لاعبي ولاعبات المنتخب، من خلال توفير جميع متطلبات الإعداد وأفضل الكوادر التدريبية، بما أسهم في رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتعزيز قدرتهم على منافسة نخبة أبطال العالم وتحقيق النتائج المشرفة للدولة.