تراجع وول ستريت و"داو جونز" يسجل مستوى قياسيا جديدا

نيويورك في 6 أغسطس/ وام/ أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على تراجع طفيف، الأربعاء، مع بقائها قرب مستويات قياسية، في حين سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا جديدا.

وتراجعت التعاملات في "وول ستريت" بعد يومين من المكاسب القوية، متأثرة بانخفاض أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% إلى 7723.55 نقطة، بينما ارتفع داو جونز بنسبة 0.5% إلى 54349.12 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% إلى 26363.44 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم "ألفابت"، المالكة لـ"جوجل"، 4%، وسهم "مايكروسوفت" 1.1%.

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