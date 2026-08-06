"سبيس إكس" تطلق 3 أقمار اصطناعية لتعزيز الاتصالات الفضائية

واشنطن في 6 أغسطس/ وام/ أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية ثلاثة أقمار اصطناعية من طراز "بلو بيرد" لتعزيز الاتصالات الفضائية، في مهمة نُفذت من محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا باستخدام صاروخ "فالكون 9".

ونجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط على سفينة تابعة للشركة، بينما واصلت المرحلة العليا مهمتها ونشرت الأقمار الثلاثة في المدار الأرضي المنخفض.

وبإتمام المهمة، ارتفع عدد أقمار "بلو بيرد" الموجودة في المدار إلى 13 قمرا، بينها سبعة من الجيل الجديد وستة من الجيل الأول، في خطوة نحو استكمال تشغيل كوكبة الشركة.

- خلا -