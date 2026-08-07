رأس الخيمة في 7 أغسطس/وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الذكرى الستين لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، محطة وطنية خالدة نستحضر فيها مسيرة قائد استثنائي أرسى دعائم الاتحاد، وجعل الإنسان محور التنمية وأساس بناء الدولة.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة إن الشيخ زايد، رحمه الله، قاد برؤية بعيدة المدى نهضة شاملة أرست مكانة دولة الإمارات بين الأمم، ورسخ قيماً تقوم على الوحدة والعطاء والتسامح، لتواصل الدولة اليوم مسيرتها التنموية بثقة واقتدار، مستندة إلى الإرث الوطني الذي تركه للأجيال داعيا الله تعالي أن يرحم المغفور له الشيخ زايد وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.