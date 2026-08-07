كراكاس في 7 أغسطس /وام/ انطلقت في كراكاس يوم الخميس، محادثات الانتقال السياسي بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن المعارضة

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يمثل المعارضة في المحادثات دينورا فيغويرا التي عادت إلى فنزويلا من منفاها الأربعاء ، فيما يمثل الحكومة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

و ستتناول المحادثات وفقا لجدول الأعمال الرسمي الذي أعلنه الجانبان، استجابة السلطات للزلزالين المزدوجين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو وأسفرا عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، فضلا عن تعزيز الديموقراطية والحقوق السياسية.

ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بوفد فيغويرا مع بدء المحادثات المباشرة مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا.

وذكّرت الوزارة أن هذه المحادثات تمثل فرصة فريدة، وحضت جميع الأطراف المعنية على دعم هذا الجهد لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الفنزويلي.

-خلا-