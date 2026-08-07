واشنطن في 7 أغسطس /وام/ وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرين تنفيذيين لتقييد منح الجنسية الأميركية بالولادة للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية، في نهاية يونيو الماضي، بتثبيت حق المواطنة بالولادة، باعتباره حقاً منصوصاً عليه في دستور البلاد.

وقال ترامب، خلال توقيعه الأمرين التنفيذيين في البيت الأبيض: "لقد واجهنا قراراً مؤسفًا للغاية من المحكمة العليا فيما يتعلق بالجنسية بالولادة، ولذا فإننا نجري تعديلات".

وبحسب البيت الأبيض، يحدد الأمر التنفيذي الأول فئات معينة من أبناء الأجانب الذين لا يستحقون الجنسية بالولادة، فيما يفوض الأمر التنفيذي الثاني وزيري الخارجية والأمن الداخلي بممارسة صلاحيات رئاسية، ويوجههما باتخاذ إجراءات لوقف ما يعرف بـ"سياحة الولادة".

-خلا-