أوسلو في 7 أغسطس /وام/ أعلنت السلطات النرويجية، الخميس، تسجيل حالات نفوق غير اعتيادية لحيوانات الرنّة في جزر سفالبارد التابعة للنرويج في المنطقة القطبية الشمالية، لأسباب لا تزال مجهولة.

وعُثر حتى الآن على 13 حيواناً من الرنة نافقاً في واديين بجزر سفالبارد.

وقالت السلطات في الأرخبيل، الواقع على بعد نحو ألف كيلومتر من القطب الشمالي، إن نفوق إناث في سن التكاثر وذكور بالغة خلال فصل الصيف يعدأمراً غير معتاد، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب. كما دعت السلطات السكان إلى الإبلاغ عن أي حيوان رنّة نافق يُعثر عليه، في إطار جهودها لرصد أسباب الظاهرة.

من جانبه، ذكر المعهد النرويجي لأبحاث الطبيعة أنه لا يمتلك حتى الآن أي مؤشرات واضحة أو فرضية محددة تفسر هذا النفوق غير المعتاد خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الباحثين يستبعدون، في الوقت الراهن، أن يكون مرضٌ ما وراء نفوق هذه الحيوانات.

-خلا-