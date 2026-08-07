واشنطن في 7 أغسطس /وام/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" يوم الخميس، أنه تم تغيير مسار 49 سفينة تجارية حتى الآن ضمن عمليات تنفيذ الحصار الأمريكي على الموانئ الايرانية.

وذكرت "سنتكوم" في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى الخميس بتغيير مسار 49 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة اعتبارا من 14 يوليو الماضي ردا على استهداف سفن تجارية وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

-خلا-