واشنطن في 7 أغسطس /وام/ وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يفرض حداً أدنى لأسعار استيراد البولي سيليكون، إلى جانب رسوم جمركية جديدة على المنتجات المصنوعة باستخدامه، وهو مادة أساسية تدخل في صناعة الألواح الشمسية وأشباه الموصلات.

ونص الأمر التنفيذي على إخضاع هذه المنتجات لرسوم جمركية بنسبة 15% اعتباراً من الرابع من ديسمبر القادم. كما حدد حداً أدنى لأسعار استيراد البولي سيليكون وسلع أخرى، من بينها الخلايا الشمسية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في التاريخ نفسه.

وذكر البيت الأبيض، في وثيقة تفسيرية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام المنتجين الأميركيين للسلع الاستراتيجية، وتشجيع توطين هذه الصناعات. وأضاف أن البولي سيليكون يُعد مكوناً رئيسياً في صناعة أشباه الموصلات، فضلاً عن استخداماته في المجالات الدفاعية.

وتأتي هذه الخطوة عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة على مدى عام بشأن واردات هذه المادة، التي وصفها وزير التجارة هوارد لوتنيك بأنها مادة أساسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن حصة الولايات المتحدة من القدرة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون تراجعت من 50% عام 2005 إلى أقل من 2% بحلول عام 2024.

-خلا-