سيؤول في 7 أغسطس /وام/ التقطت المركبة الفضائية "دانوري" التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري ، الصور الأولى لأحدث مشهد اصطدام على القمر بسبب الصاروخ الشارد التابع لشركة " سبيس إكس".

وحلقت المركبة "دانوري" فوق موقع الاصطدام بعد فترة وجيزة من اصطدام المرحلة العليا من صاروخ "فالكون 9" بالقمر بشكل غير متعمد يوم الأربعاء.

و ذكر مسؤولون في برنامج الفضاء الكوري أن المركبة جمعت صوراً للمنطقة قبل وقوع الاصطدام وبعده، بما يساعد في دراسة آثار الارتطام على سطح القمر.

وكانت شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد أطلقت المركبة "دانوري" من كيب كانافيرال في عام 2022

-خلا-