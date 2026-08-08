جنيف في 8 أغسطس/ وام/ أوصت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بإعطاء الأولوية للقاح "إرفيبو"، وهو اللقاح الوحيد المرخص ضد فيروس إيبولا زائير، لإدراجه في تجربة سريرية عشوائية ضمن جهود الاستجابة لتفشي فيروس بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت المنظمة أن بيانات أولية من دراسات حيوانية أظهرت قدرة اللقاح على توفير حماية متقاطعة، إلا أن فعاليته ضد فيروس بونديبوجيو لا تزال بحاجة إلى إثبات.

وأكدت أن استخدام اللقاح لتطعيم مخالطي المصابين لا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى أن تطوير لقاح مخصص ضد فيروس بونديبوجيو يظل الخيار المفضل على المدى الطويل.

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