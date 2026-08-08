واشنطن في 8 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة «أوبن إيه آي» مجموعة من التحديثات الجديدة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، تشمل إلغاء القيود المفروضة على المحادثات النصية لمستخدمي الحسابات المجانية ومشتركي خطة Go، إلى جانب إتاحة أدوات جديدة لتحسين جودة الإجابات وتقديم تجربة استخدام أكثر مرونة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المستخدمين سيتمكنون اعتبارا من الأسبوع المقبل من إجراء عدد غير محدود من المحادثات النصية مع «شات جي بي تي»، بعد أن كانت الخدمة تفرض حدودا على عدد الرسائل عند الاستخدام المكثف، فيما ستظل الرسائل التي تتضمن رفع الملفات أو إنشاء الصور خاضعة لقيود الاستخدام الحالية.

وأشارت إلى أنها بدأت هذا الأسبوع ترقية النموذج الافتراضي للمستخدمين إلى GPT-5.6 Luna، أحدث نماذجها المخصصة للاستخدام اليومي، فيما حصل مشتركو خطتي Plus وPro على إصدار محدث من نموذج GPT-5.6 Sol.

وذكرت أن الإصدار المحدث يوفر دقة أعلى في التعامل مع الحقائق، خاصة في الإجابات المتعلقة بالتواريخ والأرقام والمصادر والقواعد والافتراضات، مع تقليل الأخطاء وتحسين الاستفادة من المصادر، إلى جانب تقديم ردود أكثر مباشرة وتنسيق أكثر إحكاما، وتجنب التفاصيل غير الضرورية عندما لا تضيف قيمة للإجابة.

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