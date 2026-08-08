يوتا في 8 أغسطس/ وام / تحطمت مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابات كبير بولاية يوتا الأمريكية يوم الجمعة، دون معلومات فورية عن مصير الشخصين اللذين كانا على متنها.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحطم المروحية في مدينة ريتشفيلد، فيما امتد الحريق، الذي اندلع جراء صاعقة في 27 يوليو الماضي، إلى نحو 427 كيلومترا مربعا، وتم احتواء 19% منه حتى الجمعة.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن المروحية كانت واحدة من سبع مروحيات تشارك في عمليات الإطفاء، وأن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية سيحققان في الحادث.

وتلقى فرق الإطفاء تحذيرات من رياح متقلبة ودرجات حرارة مرتفعة ومواد جافة قابلة للاشتعال، وسط استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق في يوتا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة.

- خلا -