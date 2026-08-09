نيامي في 9 أغسطس /وام/ لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم، من بينهم 17 جنديا، وأصيب 37 آخرون، إثر تصادم حافلتين بجنوب النيجر.

وذكر بيان لوزارة النقل النيجيرية أن حادث التصادم المباشر بين الحافلتين، وقع ليلة الجمعة على بعد نحو 50 كيلومترا من بلدة ماداوا.

وكانت وكالة الأنباء النيجرية قد أفادت، في وقت سابق، بأن إحدى الحافلتين كانت تقل جنودا، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

جاء هذا الحادث في خضم حملة تشنّها السلطات لزيادة الوعي بمخاطر حوادث الطرق التي تتكرر كثيرا في نيجيريا، بسبب السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحول وسوء حالة الطرق والمركبات.

-خلا-