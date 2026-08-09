أمستردام في 9 أغسطس /وام/ فاز "ألكمار" على ضيفه "أدو دين هاج " 2-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الهولندي لكرة القدم.

سجل رون زانجيلو دال هدف التقدم للكمار في الدقيقة 61، وبعد ذلك بسبع دقائق سجل زميله كالفن ستنجس الهدف الثاني.

و في سياق متصل استهل فريق أيندهوفن الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الهولندي لكرة القدم، بتعادل مع ضيفه فورتونا سيتارد 2/2 ، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقدم فورتونا في الدقيقة 42 عن طريق أولي رومني، ثم أدرك أيندهوفن التعادل في الدقيقة 55 عن طريق ريان فلامينجو.

وفي الدقيقة 74 سجل نواه فيرنانديز الهدف الثاني لأيندهوفن، لكن الفريق فقد تقدمه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما سجل فورتونا سيتارد هدف التعادل عن طريق إدوارد ميشوت.

-خلا-