مدريد في 9 أغسطس /وام/ باشرت إسبانيا السبت، إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردّا على إجراءات مماثلة فرضتها روما .

وكانت مدريد قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستمضي قدما في تشديد الرقابة، مشيرة إلى ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجهه إيطاليا، ما عمّق الخلاف بين الشريكين في الاتحاد الأوروبي .

وكانت ايطاليا قد علقت اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو الماضي، و أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان الوافدين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.

وقال ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، إنه تواصل السبت مع وزيري الداخلية الإسباني والإيطالي، وإن كلا منهما أكد أن إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية مؤقتة.

-خلا-