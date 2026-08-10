روما في 10 أغسطس/ وام/ أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الفترة ما بين 1 و3 أغسطس الجاري انخفاضًا غير مسبوق في منسوب المياه في أربعة من أكبر الأنهار الأوروبية هي نهر بو في إيطاليا، ونهر اللوار في فرنسا، ونهر الراين في ألمانيا، ونهر الدانوب في المجر، نتيجة موجة جفاف طويلة الأمد تضرب أجزاء واسعة من أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الصور كشفت ظهور مساحات كبيرة من الرمال والحصى التي تكون عادةً مغمورة بالمياه، مما يعكس شدة الأزمة المائية.

ويؤثر انخفاض منسوب نهر بو على الري، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وتوافر المياه العذبة أما اللوار فيعكس استمرار الإجهاد المائي في مناطق واسعة من أوروبا الغربية فيما أدى انخفاض المياه في نهر الراين،إلى تقييد حركة نقل البضائع وتعطيل سلاسل الإمداد الصناعية في أوروبا الوسطى.. وعلى نهر الدانوب، تواجه محطة باكس النووية صعوبات تشغيلية بسبب انخفاض تدفق

المياه اللازمة لتبريد المفاعل.

وأشار مركز كوبرنيكوس لمراقبة الأرض إلى أنه يدير نظامين لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر على المستويين الأوروبي والعالمي، لمتابعة تطورات هذه الأزمة.

(خلا)