كينشاسا في 10 أغسطس/ وام/ أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس «إيبولا» إلى 1887 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حالة حتى 6 أغسطس الجاري.

وفي تطور آخر، أكدت السلطات عدم تسجيل إصابات بالفيروس بين أكثر من 200 راكب كانوا على متن قارب خضع للحجر الصحي في ميناء مالوكو، على بُعد نحو 65 كيلومترا من كينشاسا، بعد وفاة أحد المسافرين بأعراض مشابهة لأعراض «إيبولا» وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية سلبية جميع الفحوص، داعيا سكان العاصمة إلى الهدوء.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى تعزيز الاستجابة بشكل عاجل، محذرا من تسارع انتشار الفيروس.

وكانت المنظمة قد أعلنت في مايو الماضي أن تفشي «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، فيما أطلقت بالتعاون مع المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خطة للاستجابة لتفشي سلالة بونديبوغيو، بتمويل قدره 518 مليون دولار.

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