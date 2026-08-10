عواصم في 10 أغسطس/ وام/ حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، مع اقتراب اليورو والجنيه الإسترليني من أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1558 دولار، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3490 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع.

واستقر الين عند 157.90 مقابل الدولار، بعدما تخلى عن بعض مكاسبه التي حققها بفعل تدخلات سابقة، لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوى له في عدة عقود عند نحو 164 للدولار، والذي سجله أواخر الشهر الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.6، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو.

وفي آسيا، تراجع الدولار النيوزيلندي والأسترالي 0.1% إلى 0.7062 دولار و0.5889 دولار على التوالي.

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