أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ بحثت مجموعة "تريندز"، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير شراكة إستراتيجية تقوم على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات البحث العلمي والاستشارات، والاستفادة من الدراسات والبحوث والبيانات الاقتصادية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز استشراف مستقبل القطاعات التجارية والصناعية، ويرتقي بالبيئة الاستثمارية في رأس الخيمة.

واستعرض الطرفان آليات تمكين الجهات والشركات من الاستفادة من الرؤى والدراسات المتخصصة لاستكشاف فرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبناء شراكات نوعية تُسهم في توسيع أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق نمو مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع بين سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة تريندز"، عُقد في مقر المجموعة بأبوظبي، بحضور مجموعة من مديري العموم والباحثين والمتخصصين من الجانبي.

وقال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، إن رأس الخيمة تسعى عبر رؤية 2030 إلى تحقيق نهضة تنموية مستدامة، من خلال تطبيق إستراتيجيات علمية طموحة في قطاعات الطاقة والبيئة والسياحة والبنية التحتية، مضيفاً أن الغرفة تلعب دوراً محورياً في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تدعم توجهات الإمارة نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع وتنافسي ومستدام، بما يحقق أهداف الرؤية المستقبلية ويواكب مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وذكر أن التعاون مع مجموعة "تريندز" يأتي في إطار حرص الغرفة على توسيع شراكاتها الإستراتيجية المستدامة، والانفتاح على بيوت الخبرة والمؤسسات البحثية الرائدة إقليمياً ودولياً، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية التعاون والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في دعم عملية اتخاذ القرار وتقديم الرؤى والتحليلات المتخصصة التي تعزز تنافسية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المجموعة تسخر خبراتها البحثية والمعرفية والتدريبية والاستشارية لخدمة الغرفة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن "تريندز" و"غرفة رأس الخيمة" سيعملان خلال الفترة المقبلة على إطلاق مجموعة من المشاريع البحثية المتخصصة والمبادرات المبتكرة، بجانب تفعيل البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الشابة وتنمية قدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من استطلاعات الرأي والدراسات التحليلية والميدانية التي سيكون لها أثر إيجابي في قياس ورصد توجهات المتعاملين مع الغرفة.