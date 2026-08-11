واشنطن في 11 أغسطس /وام/ سمحت ⁠محكمة استئناف أمريكية يوم الاثنين بمواصلة النظر في آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ميتا بلاتفورمز وغوغل التابعة لألفابت وتطبيق تيك توك التابع لبايت دانس وتطبيق سناب شات التابع لسناب إنك، فيما يتعلق باتهامات لهذه الشركات ​بتصميم منتجاتها بحيث تسبب الإدمان لدى المستخدمين اليافعين.

ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو، طعنا قدمته ميتا وتيك توك سعيا لإلغاء حكم صادر عن

محكمة أدنى درجة يلزمهما بمواجهة أكثر ‌من 3000 دعوى ⁠قضائية مرفوعة أمام محكمة اتحادية، قائلة إن الشركتين تقدمتا ‌بالاستئناف في وقت سابق لأوانه.

وتقول الدعاوى ​القضائية، التي رفعتها ولايات وبلديات ومناطق تعليمية وأفراد، أن ​شركات وسائل التواصل الاجتماعي تسببت عمدا في

إدمان ⁠المستخدمين اليافعين، مما ساهم في تزايد حالات الاكتئاب والقلق والمشاكل المتعلقة بمظهر الجسد، وأزمة ​أوسع نطاقا في الصحة

النفسية بين ⁠الشبان الأمريكيين خلال السنوات القليلة الماضية.

-خلا-