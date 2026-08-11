واشنطن في 11 أغسطس /وام/ مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف .

ويأتي تمديد الإعفاء من مفاعيل قانون جونز لمدة 90 يوما قبيل انقضاء إعفاء سابق كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في منتصف أغسطس الجاري. لكن الإعفاء الجديد أضيق نطاقا مقارنة بالسابق، إذ يركّز بشكل أكبر على نقل موارد الطاقة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الاثنين.

ووفقا لمصادر حكومية أمريكية، يقتصر التمديد الحالي على السفن التي تنقل سلعا مثل البنزين والديزل والنفط الخام وزيت التدفئة والغاز الطبيعي المسال وزيت فول الصويا والأسمدة. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى وزارة الدفاع الأمريكية تحديد السفن التي يشملها الإعفاء.

ويقضي قانون "جونز" الذي صدر قبل نحو 100 عام بضرورة أن يتم حمل السلع التي تنقل بين الموانئ الأمريكية على سفن مصنوعة في الولايات المتحدة وتقودها أطقم أمريكية.

-خلا-